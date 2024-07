Novità di mercato in casa Inter anche per quanto riguarda le uscite. Sebastiano Esposito sempre più lontano da Milano, e al contrario, sempre più vicino all'Empoli. Secondo Nicolò Schira l'attaccante classe 2002 ha già completato le visite mediche con il club toscano nel pomeriggio di oggi. Firma e ufficialità attese per domani. L'accordo è stato trovato - come si legge - sulla base del prestito con diritto di riscatto.

