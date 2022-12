"Sapete? Nel 2008 sono stato a un passo dal trasferirmi all'Inter". Lo ha raccontato, non per la prima volta, Bastian Schweinsteiger in un'intervista concessa ai microfoni di Rai Sport durante la sua permanenza per il Mondiale in Qatar. "A Milano era appena arrivato José Mourinho, al Bayern c'era Klinsmann che voleva a tutti i costi il bielorusso dello Stoccarda Hleb. Giocava nel mio ruolo, così io avrei potuto cercarmi un'altra squadra. Mourinho aveva fiutato l'affare, mancava solo la firma. Poi cos'è successo: si è inserito il Barcellona e Hleb è finito in Spagna. A quel punto il Bayern non mi ha più lasciato partire, così alla fine l'Inter ha preso Quaresma e il brasiliano Mancini. Per me, grande fan della Serie A, è il rimpianto più grande - ha aggiunto Schweini -. In qualche modo ho provato a rifarmi: in Italia mi sono sposato e in Italia vengo per turismo ogni volta che posso. Mi raccomando, niente scherzi, adesso aspetto la vostra nazionale all'Europeo in Germania".