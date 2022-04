Paolo Scaroni, presidente del Milan, è interventuto ai microfoni di Radio 24, nel corso di 'Tutti Convocati', assieme al Ceo nerazzurro Alessandro Antonello per parlare del nuovo stadio dei due club milanesi e del futuro dello stadio di San Siro.

"Mi aspettavo che fossimo più celeri, soprattutto noi qui a Milano - le sue parole -. Speravo che per questo progetto, importante per tutta la città di Milano, ci fosse un'unità di intento. Sappiamo tutti poi quanto in Italia siamo bravi a perdere occasioni perché la burocrazia ci frena".

"Inter e Milan hanno la stessa visione perché hanno le stesse ambizioni, vogliono essere protagoniste a livello europeo e vogliono avere gli stessi strumenti delle rivali, come lo stadio, per raggiungere questo traguardo. Le rivali europee intascano il triplo nostro, inutile sperare poi di competere - continua -. Lo stadio è il primo strumento. Lo pensano tutti, anche i tifosi. Capisco i nostalgici ma il mondo cambia, Milano deve essere all'avanguardia del cambiamento e mi sembra incredibile che la città non abbia un impianto all'altezza delle altre".