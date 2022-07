Il trasferimento quasi fatto di Gianluca Scamacca al West Ham per 36 milioni di euro più sei di bonus potrebbe scrivere un destino sportivo diverso per Andrea Pinamonti, conteso nelle ultime settimane da Atalanta (in vantaggio) e Monza. Il Sassuolo, infatti, potrebbe reinvestire parte del ricavato della cessione più remunerativa della sua storia per regalare ad Alessio Dionisi l'Arciere di Cles, tornato all'Inter dopo aver disputato una stagione più che positiva in prestito all'Empoli. Lo riporta il Corriere della Sera.