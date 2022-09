Dopo il primo gol in Serie A e la convocazione con l'Uruguay, arriva un'altra grande gioia per Martin Satriano. L'attaccante dell'Inter, ora in prestito all'Empoli, ha infatti centrato questa sera l'obiettivo dell'esordio con la selezione maggiore della Celeste: il classe 2001 è subentrato al 61' dell'amichevole contro il Canada al posto di Darwin Núñez. Suarez e soci si sono imposti 2-0 con le reti di De la Cruz e del centravanti del Liverpool.

Un evento festeggiato anche sui social della Celeste: "El debut del 'Tanque'. ¡Dale, Martín!", recita il tweet.