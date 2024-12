Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, si è presentato ai microfoni di DAZN prima dell'inizio della partita contro la Juventus, primo incrocio con Thiago Motta nelle vesti di avversario. L'ex attaccante ha parlato tra le altre cose anche di Santiago Castro, l'argentino dei felsinei che piace molto all'Inter: "È una pietra da scoprire. Sta lavorando in modo molto serio, è da appena un anno in Italia e si sta imponendo con voglia di crescere. Credo che sia la base per arrivare ad altri livelli".

