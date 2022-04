Nell'azione del 2-1 del Bologna contro l'Inter, Ionut Radu ha toccato la palla? "Non saprei è stato tutto molto rapido, ma io per sicurezza ho segnato" risponde Nicola Sansone nella conferenza stampa pre-Roma. "È stato bello, mi dispiace per Radu ma sono convinto che comunque si riprenderà" il pensiero dell'attaccante rossoblu.