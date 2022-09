Igor Tudor è soddisfatto di Alexis Sanchez. Il tecnico del Marsiglia, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno in Ligue 1 contro l'Angers, ha speso parole al miele per l'attaccante cileno, arrivato in estate dopo la rottura con l'Inter: "Alexis è stato molto bravo ad inizio stagione, è arrivato senza aver fatto nessuna preparazione. Sono sicuro che farà ancora meglio, sarà più connesso alla squadra e anche fisicamente meglio" le parole dell'ex Verona.