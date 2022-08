L'incontro per ultimare in maniera definitiva l'addio di Alexis Sanchez all'Inter potrebbe essere spostato a domani. La dirigenza nerazzurra - da Marotta ad Ausilio - in questo momento si trova tutta ad Appiano Gentile al seguito della squadra e, a quanto pare, oggi non sarebbero in agenda summit con Fernando Felicevich nella sede interista.

Ad ogni modo, la risoluzione del cileno con il club nerazzurro è solo questione di tempo: ultimi dettagli, ultime formalità e poi sarà addio.