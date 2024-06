MVP con mezzo sorriso. Così si può riassumere il sentimento di Alexis Sanchez dopo il match d'esordio della Copa America 2024 pareggiato 0-0 dal Cile contro il Perù, nel quale si è distinto come migliore in campo: "Siamo tristi, volevamo vincere: un pareggio per noi è come perdere - ha detto l'attaccante dell'Inter senza giri di parole -. Abbiamo vinto un'amichevole in Europa e poi in Paraguay, ci si abitua a vincere. Il gol sbagliato? Non mi aspettavo quel pallone, che mi è capitato sul mancino e non sul mio piede. Avrei potuto fare meglio".

Il Niño Maravilla poi, non ha mancato di criticare la direzione arbitrale d Wilton Sampaio, con il quale ha battibeccato in campo: "E' meglio non parlare dell'arbitro, fischiava tutto a favore del Perù. Non è una scusa, l'ambiente era caldo e tutto, ho preso anche un giallo. Queste cose fanno parte de calcio".

Infine, Sanchez si è proiettato sulla prossima gara contro l'Argentina del compagno di squadra Lautaro Martinez, che si giocherà nello stesso stadio della finale di Copa America 2016: "È una cosa bella che non sarà mai dimenticata. L'Argentina è un grande avversario, a maggior ragione ora che è campione del mondo. Dobbiamo essere concentrati per tutto il corso della partita, hanno giocatori d'élite".