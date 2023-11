L'Inter cercherà il controsorpasso sulla Juventus in vetta alla classifica supportato dalla solita carica di San Siro. Come annunciato dal club nerazzurro, saranno infatti 70mila gli spettatori presenti questa sera sulle tribune del Meazza per la sfida contro il Frosinone, valida per la 12esima giornata di campionato (ultima uscita prima della sosta e del Derby d'Italia). Sono ancora a disposizione gli ultimi biglietti per assistere alla sfida: le biglietterie apriranno alle 17:45.

Nella stessa nota la società di Viale della Liberazione invita tutti i tifosi recarsi allo stadio a ridosso dell'apertura dei cancelli, fissata per le 18:45. Per le info sulle modalità di accesso CLICCA QUI.

