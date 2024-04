Hakan Calhanoglu è pazzo dell'Inter e dei suoi tifosi. A ribadirlo è lo stesso centrocampista in una storia su Instagram in cui ricondivide un San Siro in festa che intona il coro ad hoc a lui dedicato ("Calha lo sai perchééé..."): "Inspiegabile" scrive il turco, accompagnando la parola magica con due cuori nerazzurri.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!