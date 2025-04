Dopo la prima vittoria al fianco di Alberico Evani alla guida della Sampdoria, Attilio Lombardo rilascia un'intervista a Il Secolo XIX dove parla tra le varie cose anche dell'atteggiamento da tenere con ragazzi come Ebenezer Akinsanmiro, arrivato in prestito dall'Inter, e catapultato in una situazione decisamente difficile alla prima esperienza da professionista: "Intanto i calciatori vanno tutti coccolati. Devono essere alla pari. Logico che quando sei giovane e ti trovi in una situazione come questa a lottare per un altro obiettivo rispetto alla squadra in cui eri prima, lo staff e chi ti ruota intorno deve essere bravo a farti sentire protagonista".

Nella stessa situazione del nigeriano c'è Nikola Sekulov, arrivato dalla Juve: "Sekulov ha avuto meno possibilità di Akinsanmiro, l’importante è che non perdano le loro qualità. Vero che sono qui in prestito e che probabilmente torneranno alla casa madre, ma non deve essere un’esperienza fatta tanto per fare, perché quando si sposa un progetto lo si fa per raggiungere degli obiettivi, anche personali, però se perdi rimane sul curriculum".

