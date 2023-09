Il magazine della Gazzetta dello Sport 'SportWeek' ha raccolto le confessioni di Lazar Samardzic, protagonista di quella che probabilmente è stata la telenovela più clamorosa del calciomercato estivo. Il centrocampista serbo spiega cosa è successo in quei concitati giorni, soprattutto le ragioni per cui il padre è intervenuto nella trattativa, facendo saltare l’affare con l'Inter che era ormai cosa fatta. Nell'anticipazione dell'intervista che uscirà domani, Samardzic svela anche quelle che sono le sue ambizioni: "Sono pronto per una grande – dice – ma fra due anni lo sarò ancora di più. Nella testa e nel fisico. Mi sento sempre un calciatore di strada, che vorrebbe giocare più vicino alla porta”.

