L'affare tra Inter e Udinese che porterà Lazar Samardzic a vestirsi di nerazzurro non verrà stoppato dal presunto malcontento di Giovanni Fabbian, contropartita scelta dalla dirigenza di Viale della Liberazione per convincere i friulani a chiudere la trattativa. Lo scenario, dopo le indiscrezioni circolate in giornata sul mancato gradimento dell'ex Reggina alla destinazione bianconera, viene categoricamente smentito dal suo agente Michelangelo Minieri ai microfoni di TuttoUdinese.it: "Tutto falso, la trattativa tra i due club è ancora in corso", le chiare parole del procuratore.

