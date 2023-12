Nel corso di un'intervista rilasciata a Sportitalia, l'ex responsabile del settore giovanile dell'Inter Roberto Samaden, oggi in forza all'Atalanta, rivive i numerosi e gloriosi anni vissuti a Milano. Non nascondendo però un rimpianto: "La gioia maggiore per chi si occupa di settori giovanili è vedere i ragazzi esordire in prima squadra, perché questo è il sogno non solo dei ragazzi ma anche di tutte le persone che lavorano intorno, come chi guida i pulmini o chi si occupa di aprire e chiudere il centro sportivo. Negli ultimi 7-8 anni sono usciti dei giocatori che hanno invaso i campi della Serie A e quelli dei campionati esteri. Sicuramente il rammarico è stato quello di non vedere mai valorizzato questo patrimonio, pur con tutte le scusanti. Però è frustrante vedere un ragazzo cresciuto nel tuo vivaio con la maglia di una squadra avversaria di alto rango. Ma questo rientra ormai nelle dinamiche del mercato e delle necessità del club di produrre valore e utilizzare quei valori economici per arrivare ad altri tipi di giocatore".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!