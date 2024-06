C'è anche Roberto Samaden tra i protagonisti chiamati a calcare il palco del 'Festival dello Sport' in corso a Parma. Il responsabile del Settore Giovanile dell'Atalanta ed ex Inter torna anche sul periodo di lavoro nella Milano nerazzurra, citando nel suo discorso sulle seconde squadre l'ex portiere interista Michele Di Gregorio: "Faccio questo esempio perché c’ero ai tempi all’Inter e sono affezionato a lui. Ecco, se l’Inter avesse avuto già allora la seconda squadra ora magari avrebbe il proprio portiere perché lo avrebbe tenuto nel suo contesto. Sono rischi che si corrono senza avere una Under 23", riporta TMW.

