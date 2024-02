La sconfitta interna con l'Empoli aggrava ulteriormente la situazione in classifica della Salernitana, attesa venerdì sera dalla trasferta con l'Inter nel duello tra i fratelli Inzaghi. Ma sarà possibile pensare al colpo grosso a San Siro? Filippo Inzaghi, tecnico granata, intervistato da DAZN risponde così: "Dobbiamo aggrapparci ad ogni partita per fare punti. Inutile guardare contro chi giochiamo, dobbiamo portare tanti punti a casa; ci sono anche tanti scontri diretti all'orizzonte. Pensavamo di vincere stasera, però più che prenderci le colpe e reagire subito non possiamo fare adesso".

Un motivo per cui la Salernitana riuscirà a salvarsi?

"Abbiamo recuperato tanti giocatori importanti, avremo tanti difensori al rientro. Speriamo che Lorenzo Pirola non si sia fatto nulla di grave sull'ultimo scatto perché era rientrato dopo 40 giorni, ma con la rosa al completo possiamo portare a casa molti punti".

