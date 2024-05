Dopo la decisione di ieri del Comitato Esecutivo dell'Uefa di 'congelare' fino a settembre l'assegnazione della finale di Champions League del 2027 a Milano finché non ci saranno novità sul piano di ristrutturazione di San Siro, è arrivata la replica del sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala: "Rassicurazioni non mi sento di darne finché a giugno non capiremo, da un lato il contenuto del progetto di Webuild, e dall'altro cosa decideranno le squadre" ha detto ai giornalisti presenti alla commemorazione per la strage di Capaci.

"Questo rinvio è molto logico perché vogliono avere una conferma, se si dovesse portare a Milano la Champions nel 2027, che non ci siano lavori in corso. Per cui bene così perché sarebbe stato peggio se fossero stati costretti a decidere adesso. Io questa decisione la prendo come la possibilità di darci il tempo per chiarire quello che dobbiamo fare" riporta l'ANSA.

