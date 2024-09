Il derby al Milan "è stato meritatissimo" come ha ammesso senza giri di parole il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intercettato dall'ANSA a margine dell'assemblea generale di Assimpredil Ance all'indomani della stracittadina della Madonnina, vinta dai rossoneri dopo sei sconfitte consecutive. "Ovviamente felice non lo sono - ha continuato il numero uno del capoluogo lombardo - ma il calcio non è una scienza esatta, è tante cose insieme e devo dire che ieri il Milan ci ha distrutti. Quindi stra meritato".

