L'Inter si prende lo scettro da favorita allo scudetto dopo il derby vinto 5-1 contro il Milan. Lo sostiene Walter Sabatini, esperto dirigente intervenuto ai microfoni di TVPLAY per analizzare l'ultima giornata di Serie A. In ottica nerazzurra fioccano anche i complimenti per Simone Inzaghi: "L’Inter ha una rosa profondissima e di grande qualità, Inzaghi ha trovato l’attitudine utile ad allenare i campioni. Non perde mai le distanze questa squadra, sono sempre in un fazzoletto, ha calciatori forti che colpiscono a morte. Vedo l’Inter favorita su tutte. Inzaghi cresciuto a dismisura".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!