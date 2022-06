Dopo il burrascoso divorzio con la Salernitana, Walter Sabatini parla ai microfoni di Fanpage.it soffermandosi tra le altre cose sul centrocampista brasiliano Ederson, rivelazione della seconda parte della stagione dei granata e già nel mirino di alcuni top club come confermato da Sabatini stesso: "Gli interessamenti di Paris Saint-Germain e Inter sono reali. Danilo Iervolino però non era contento di pensare ad una cessione. Si dimostra presidente solido e importante, non tutti possono permettersi di non vendere giocatori. Mi ha detto che preferirebbe fare un aumento di capitale con i suoi soldi piuttosto che vendere calciatori. Ora la Salernitana deve pensare a fare le cose in sintonia con Davide Nicola, che è il vero fautore di quel che di bello è accaduto. Mi dispiace che oggi sia totalmente svilito da questo livore che c'è nell'aria e quest'ansia di colpire un avversario immaginario, perché io avversario della Salernitana non posso mai esserlo".