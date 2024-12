Intervistato da Telemundo Deportes, Ronaldo Luís Nazário de Lima ha parlato del destino delle squadre messicane nel Mondiale per Club, tra cui anche il Monterrey, avversario dell'Inter. Il Fenomeno mette in guardia sia i nerazzurri che il Real Madrid, che dovrà vedersela col Pachuca: "Il Messico ha un'incredibile tradizione calcistica. Il Real Madrid è il Real Madrid, ma il Messico, come ha fatto molte volte, può sorprendere, proprio come ha fatto con il Brasile. Gli auguro buona fortuna", ha spiegato il brasiliano.

Hai una squadra preferita in Messico?

"Seguo molto il calcio in Messico, ho tanti amici, ne ho visitati diversi, tra cui il Pachuca, dove ho stretto amicizia con tante persone. Non ne ho nessuna in particolare (squadra preferita), ma amo tutte le squadre. Ho un rapporto incredibile con il Messico".