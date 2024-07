L'Inter vuole chiudere l'affare Tanner Tessmann questa settimana. L'idea, secondo Fabrizio Romano, è quella di acquistare il giocatore dal Venezia e poi cederlo in prestito per una stagione. Al momento ci sono due società di cui viene segnalato l'interesse: Ipswich Town e Feyernoord, ma diversi altri club sono interessati al prestito.

️🇺🇸 Inter are planning to get Tanner Tessmann deal done this week, signing him from Venezia and then sending US midfielder on loan for one season.



Understand Ipswich Town and Feyenoord are two among many clubs showing interest in potential loan. pic.twitter.com/8AmwjKSesc