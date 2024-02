"L'Inter ha ora prenotato le visite mediche per Mehdi Taremi". È questo l'annuncio di Fabrizio Romano sul prossimo attaccante dell'Inter, in arrivo a costo zero dopo che si svincolerà dal porto il 30 giugno: "Accordo verbale con Taremi in vigore da un mese: è valido fino a giugno 2026 inclusa un'opzione per prolungarlo per un altro anno - si legge su X -. Contratto pronto per essere firmato".

🚨️ EXCL: Inter have now booked medical tests for Mehdi Taremi to join as free agent in June, here we go!



Verbal agreement with Taremi in place since one month ago — deal valid until June 2026 including an option to get it extended for one more year.



Deal set to be signed 🇮🇷 pic.twitter.com/CXVA12jSHS