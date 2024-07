Stefan De Vrij, mvp di Olanda-Turchia, quarto di finale di Euro 2024, nel post partita di ieri ha annunciato di essere felice all'Inter e di vedersi ancora in nerazzurro in futuro.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, diversi club arabi lo hanno messo nel mirino nelle ultime settimane, ma al momento non è stata presentata alcun offerta ufficiale all'Inter. La situazione resta dunque da monitorare.

️🇳🇱 Stefan de Vrij on his future: "I'm under contract until June 2025 plus option and I'm very happy at Inter. I see my future there".



Saudi Pro League clubs have been showing interest in de Vrij in the recent weeks but no formal bid so far.