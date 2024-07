Franco Carboni è stato autorizzato a svolgere le visite mediche con il River Plate, come già emerso nella giornata di ieri. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'Inter riceverà 500mila euro per il prestito oneroso dagli argentini.

Le restanti condizioni sono quelle già emerse ieri da Olé: opzione per il riscatto a 4 milioni di euro e diritto di recompra per i nerazzurri a 12 milioni. Sarà valida, come si legge, fino a dicembre 2027.

️🇦🇷 Franco Carboni has authorization to train with River Plate while clubs are finalizing terms of loan deal.



Inter will receive around €500k for loan, buy option will be worth €4m.



Inter will have buy back clause for Carboni worth €12m... and valid until December 2027. pic.twitter.com/p0bEAQPctP