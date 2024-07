Mentre dalla Francia si parla di una prima offerta dell'Olympique Marsiglia inferiore ai 30 milioni presentata sul tavolo dell'Inter (RILEGGI QUI), Fabrizio Romano conferma i discorsi in corso tra i due club per Valentin Carboni. Il giornalista ed esperto di mercato parla di "colloqui in corso" tra OM e nerazzurri, aggiungendo che l'argentino "è uno degli obiettivi principali" dei francesi per quest'estate e che ci saranno "trattative in settimana come previsto". Questo quanto si legge su X.

️🇦🇷 Talks taking place between Olympique Marseille, Inter and Valentín Carboni’s camp.



He’s one of the main targets for OM this summer, negotiations this week as expected. https://t.co/iVQR71as8A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024

