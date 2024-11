Siamo ormai ai dettagli per il rinnovo contrattuale di Yann Bisseck. Come riportato da Fabrizio Romano, l’Inter e l’entourage del difensore tedesco hanno definito l’intesa per il nuovo contratto del calciatore. È stato programmato un ultimo incontro, poi Bisseck firmerà il contratto che lo legherà al club per u prossimi cinque anni, con tanto di aumento salariale. L’Inter è molto felice della sua crescita e per questo lo ha voluto blindare quanto prima.