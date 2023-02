Il general manager della Roma Tiago Pinto è intervenuto oggi in conferenza stampa analizzando la fine del mercato dei giallorossi, concentrandosi inevitabilmente sulla vicenda di Nicolò Zaniolo: “Ovviamente noi eravamo consapevoli di quanto stava succedendo e ci ha fatto piacere che lui abbia deciso di continuare perché vuol dire che crede molto nel progetto. Su Zaniolo è normale che pensavo di poter incassare di più, una settimana fa avevamo una offerta più alta ma poi dopo tutto quello che è successo abbiamo preso in considerazione questa soluzione che non è male. Io non sono mai completamente contento, ma ho dei dubbi che si potesse fare meglio. Se avremmo preso qualcuno con Zaniolo al Bournemouth? Sì, ma non dirò chi per rispetto. Abbiamo cercato di fare tutto in tempi stretti, poi Nicolò ha deciso di andare via e mancavano 15 giorni. Non voglio parlare di Zaniolo tutta la conferenza stampa, era amato in città ma ha deciso di andare via e le cose sono state sistemate”.