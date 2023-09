Nella lunga conferenza stampa di fine mercato tenuta ieri a Trigoria, il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha toccato anche il tema Davide Frattesi, che sarebbe potuto tornare al club giallorosso ma che alla fine si è accasato all'Inter: "Ho sempre detto che fosse uno dei miei preferiti, poi ognuno di noi è libero di fare scelte. Non ho rimpianti, voglio bene a questi giocatori perché mi sento anche un po’ italiano. Sono grandi giocatori e spero che le cose andranno bene. Abbiamo preso comunque anche dei soldi da quella trattativa. Abbiamo fatto 15 milioni di euro per futura rivendita tra Ünder, Calafiori, Frattesi, Antonucci. Zaniolo no, perché è andato in prestito. Questi soldi non rientrano nel transfer balance. Abbiamo fatto 18 milioni di euro con Volpato, Missori e Tahirovic".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!