Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro la Real Sociedad, il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato anche dei buoni risultati che sta ottenendo l'Italia in Champions League: "Col Napoli ci sarebbero tre italiane nella competizione europea più importante e l'Italia sarà il Paese con più squadre in Champions nei quarti. L'Inghilterra potrebbe eguagliare l'Italia solo se il Liverpool fa un capolavoro. Con tre italiane in Champions ci sono i presupposti perché una possa arrivare fino in fondo".