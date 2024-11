Nel capitolo 'Ricavi UEFA' all'interno della trimestrale chiusa al 30 settembre 2024 di Inter Media and Communication, si legge che sono previsti dalla Champions 'ricavi garantiti nella regione di € 70 milioni solo per aver giocato la fase iniziale del campionato'. Inoltre, si precisa 'in base ai risultati consolidati di gruppo per l'anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2024, prevediamo di aver nuovamente raggiunto l'obiettivo finanziario stabilito dall'Accordo transattivo. Pertanto, non prevediamo che alcun contributo finanziario venga trattenuto dal montepremi dovuto nella stagione sportiva 24/25".