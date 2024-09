Guus Hiddink racconta di essere stato vicino a sbarcare nel campionato italiano e nello specifico proprio all'Inter. "Era il mio terzo sogno, che però non s’è avverato al contrario dei primi due. Eh sì, un po’ di rimpianto ce l’ho. Mi contattò Luis Figo perché l’Inter mi voleva. Ma ormai avevo già firmato con la Turchia e non sarei stato un uomo d’onore se avessi rotto il contratto che sarebbe entrato in vigore nell’estate 2010".