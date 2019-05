Come tanti altri quotidiani oggi, anche La Repubblica fa il punto della situazione riguardo al futuro di Antonio Conte dopo l'intervista alla Gazzetta dello Sport. "A questo punto per capire chi prenderà Conte - si legge - bisogna aspettare il vertice tra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri: la Juventus è la sua prima scelta, quella squadra già «ai vertici» che ha il cruccio di non aver potuto guidare mai (nella sua gestione, i bianconeri non spendevano ancora cifre folli). Si sente in corsa, ha un rapporto formidabile con il ds bianconero Paratici e sta provando a ristrutturare quello con Agnelli, deteriorato dalle dimissioni al secondo giorno di ritiro estivo nel luglio del 2014. Il tempo per l’appuntamento del presidente con Allegri è maturo: probabilmente già tra giovedì e venerdì si saprà quale futuro aspetta la Juve. Se però da Torino non giungessero segnali favorevoli a un suo ritorno (il sogno è Guardiola), Conte non resterà a mani vuote. Marotta, ad dell’Inter, è riuscito a convincerlo a mettere i nerazzurri davanti alla Roma, gli ha proposto un contratto da 8 milioni netti e ora aspetta. Sulla carta, una conferma di Spalletti e un avviso ai tifosi a guardare alla stabilità oltre che alla voglia di vittorie. Eppure, giusto lunedì della scorsa settimana, Marotta incontrava a Milano proprio Antonio Conte. Uno snodo cruciale. Poche ore prima infatti l’allenatore aveva ricevuto il primo, inatteso sondaggio del Psg, che fresco di eliminazione dalla Coppa di Francia ad opera del Rennes e con l’indice di gradimento del tecnico Tuchel in fortissimo ribasso, aveva preso contatti con l’ex ct azzurro. La proposta è ovviamente subordinata alla decisione di Al Thani, proprietario della società parigina, su Tuchel: lo ha scelto lui l’estate scorsa e nessun altro può assumersi l’onere di mandarlo via. Nell’eventualità però a Parigi (contattato pure Mourinho) vogliono farsi trovare pronti".