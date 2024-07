L'Inter vuole fare sul serio per Robert Renan, il giovane difensore dello Zenit San Pietroburgo ora in prestito all'Internacional de Porto Alegre. Secondo le informazione riportate dal giornalista sudamericano Uriel Lugt, nei prossimi giorni i nerazzurri presenteranno la loro prima offerta formale per il trasferimento del giocatore. L'Inter, riporta il portale russo Euro-Football, è pronta a mettere sul tavolo dieci milioni di euro.

Ricordiamo che il contratto di Renan con il club di San Pietroburgo dura fino all'estate del 2028. Il difensore ha giocato sin qui 13 partite nella Premier League russa.

