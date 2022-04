Sono stati resi noti gli arbitri scelti per i recuperi di Serie A in programma mercoledì 27 aprile. Cambio rispetto alla designazione originaria per Bologna-Inter, che si giocherà alle 20.15: al posto di Giovanni Ayroldi è stato infatti scelto Daniele Doveri di Roma, che sarà assistito da Imperiale e Cecconi con Marchetti quarto uomo. Al Var ci sarà Michael Fabbri, con Paganessi nelle vesti di assistente. Ecco il quadro completo:

FIORENTINA – UDINESE h. 18.30

PEZZUTO

ROSSI L. – VIGILE

IV: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: LO CICERO

ATALANTA – TORINO h. 20.15

ABISSO

PASSERI – COSTANZO