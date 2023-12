Al termine del match pareggiato contro l'Osasuna, il tecnico della Real Sociedad Imanol Alguacil ha espresso nel dopopartita l'insoddisfazione sua e della sua squadra per un risultato che a suo dire non rispecchia l'andamento dell'incontro: "C'è rabbia nello spogliatoio, se c'era una squadra che meritava di vincere era la nostra. Questa è stata la nostra miglior partita da quando sono allenatore della Real Sociedad; siamo stati nettamente superiori anche se hanno fatto un ottimo lavoro difensivo. La squadra, però, è competitiva in ogni partita; ormai non ci sono più parole per descrivere questo gruppo".

Per quanto riguarda l'infortunio di Ander Barrenetxea, Alguacil aggiunge: "Sembra una tipica distorsione", spiegando che il suo auspicio è che possa perdere al massimo un paio di partite.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!