"Quella contro il Milan è stata una partita tosta, volevamo finire diversamente, ci abbiamo messo tutto ma loro hanno meritato lo scudetto - racconta -. Il mio tifo per l'Inter? Sono simpatizzante, è più stata una cosa per andare contro mio fratello che è milanista. Non sono più tifoso, ma simpatizzante dell'Inter. Quando passione e lavoro coincidono il tifo viene meno, ora è per il Sassuolo. Non ero a favore del Milan e nemmeno dell'Inter. Futuro? Penso di vedermi magari più consapevole di me stesso e di fare meglio di quello che sto facendo".