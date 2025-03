Ha fatto anche oggi una grandissima partita il fantasista del Como Nico Paz. Il classe 2004 ha impreziosito la prestazione con un assist e diverse giocate d'altissimo rango, facendo girare la testa nel primo tempo al centrocampo del Milan. I lariani recriminano per il gol annullato che avrebbe portato sul doppio vantaggio la truppa di Fabregas. Un fuorigioco a dir poco millimetrico di Da Cunha. Lo stesso Nico Paz ha pubblicato una story su Instagram mostrando la sua perplessità per l'annullamento del gol. Già Fabregas, nel post-partita, aveva espresso la propria opinione: "Non era fuorigioco".

Fabregas, in conferenza stampa, ha elogiato Nico Paz, obiettivo interista per la prossima stagione: "Sono molto esigente con tutti i miei giocatori, più di tutti con Nico Paz. Non ne avrà uno più esigente di me. Oggi ha fatto una grandissima partita".