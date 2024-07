Se Lautaro Martinez è diventato per la seconda volta re del Sud America con l'Argentina nella notte italiana di domenica, molto lo si vede a Fabio Radaelli, colui che scoprì il bomber dell'Inter ai tempi del Liniers prima di portarlo a fare il salto al Racing Avellaneda: "La realtà è che ho avuto la fortuna di trovarmi nel posto giusto e al momento giusto per scoprire Lautaro Martínez - ha raccontato a Splendid AM 990 -. Dominava il tempo e lo spazio, faceva in modo che il difensore centrale avversario non lo anticipasse perché sapeva quando arrivava la palla".

