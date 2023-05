La rabbia dell'Inter sulla Lega Serie A è uno dei temi affrontati oggi anche dal Corriere dello Sport. La colpa è tutta dell’anticipo a sabato 27 maggio della sfida con l’Atalanta che non tiene minimamente conto della Coppa Italia con la Fiorentina, in calendario mercoledì. "Sia in viale Liberazione sia alla Pinetina, tutti si aspettavano che la gara fosse piazzata alla domenica - scrive il Corsport -. Invece, il gioco delle preferenze delle televisioni, ha prodotto un programma diverso. Dazn, infatti, ha scelto e piazzato Juve-Milan alla domenica sera, così Sky ha “risposto” piazzando Inter-Atalanta al sabato sera".

Il club nerazzurro ha prontamente trasmesso le sue rimostranze in via Rosellini, con l'ad Beppe Marotta che ha ricordato come soluzione alternativa era possibile: spostare il match al lunedì. "La scelta della Lega è incomprensibile -le parole riportate dal giornale romano -. Non vengono tenuti in considerazione i rischi per i nostri giocatori che disputeranno tre partite in soli 6 giorni. Noi rientreremo a Milano soltanto nella notte di mercoledì. E, peraltro, non è da escludere l’eventualità di supplementari e dei calci di rigore. Allora perché non pensare di giocare di lunedì, avendo davanti una settimana senza impegni?", la lecita domanda del dirigente varesino.

