Dopo la vittoria della Copa America, l'Argentina va a caccia della qualificazione al prossimo Mondiale da campione in carica. Il ct Lionel Scaloni ha dirmato la lista dei convocati per le prime due gare contro Cile e Colombia, in programma nella prima sosta Nazionali di settembre: regolarmente presente il nome di Lautaro Martinez, trascinatore dell'Albiceleste nell'ultimo trofeo conquistato, ma anche quello di Valentin Carboni, passato in prestito dall'Inter al Marsiglia in questa sessione di mercato.

#SelecciónMayor El entrenador Lionel #Scaloni realizó una nueva convocatoria de cara a la doble fecha 🇨🇱🇨🇴 de eliminatorias de septiembre.



¡Estos son los citados! ¡Vamos Selección! pic.twitter.com/xjlDrwcfzg — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 19, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!