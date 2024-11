Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Tolosa, il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha parlato anche di Milan Skriniar. L'ex difensore dell'Inter sta trovando poco spazio al Parco dei Principi e per questo si parla di un possibile addio a gennaio, con la Juventus interessata: "Sta giocando poco? Questo è il processo normale in una squadra - ha esordito -. Quando non giochi sei infelice. Se vedo cose che mi piacciono in partita o in allenamento, posso cambiare la loro situazione".

Due battute anche su Hakimi: "Gioca a un livello molto alto. Penso che si adatti perfettamente alle nostre caratteristiche. Aveva avuto stagioni molto buone, ora è migliorato in termini di personalità ed è importante anche nella sua selezione. È un leader, non solo a parole ma sul campo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!