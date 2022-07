Il suo è stato uno dei tanti nomi avanzati come potenziali contropartite da offrire all'Inter da parte del Paris Saint-Germain per arrivare a Milan Skriniar. Adesso, però, Thilo Kehrer sembra molto vicino ad accasarsi in Spagna, per la precisione al Siviglia, in cerca di un difensore dopo l'addio di Jules Koundé passato al Barcellona. Secondo il quotidiano Estadio Deportivo, il difensore tedesco ha già detto sì al Nervión; gli andalusi dovranno però accordarsi con il PSG perché possa avere il via libera per l'approdo nel gruppo di Julen Lopetegui.