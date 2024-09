Nell'ambito dell'operazione che ha portato all'arresto di diciannove persone e a decina di perquisizioni nella mattinata di oggi, la Procura di Milano ha avviato, come riporta ANSA, anche un "procedimento di prevenzione" nei confronti di Inter e Milan, non indagate ma che dovranno dimostrare di aver reciso i legami con il mondo ultrà, in particolare per la gestione dei biglietti. In caso contrario le società rischiano, come si legge, un provvedimento di amministrazione giudiziaria.

"Questo istituto giuridico non ha una finalità repressiva, ma preventiva, quasi “terapeutica” - spiega Calcio e Finanza -. La misura non è finalizzata (come invece può avvenire nel campo penale) a punire l’imprenditore estraneo a un’associazione criminale, ma a contrastare la contaminazione antigiuridica di un’impresa sana, sottoponendola a un parziale controllo giudiziario proprio per sottrarla il più rapidamente possibile all’infiltrazione criminale, depurarla di quegli elementi inquinanti o rafforzarne i presìdi interni e così restituirla “bonificata” al libero mercato".