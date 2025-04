La prima volta non si scorda mai. Specie se la prima volta in gol è contro la tua ex squadra in un quarto di finale di Champions League. Così Benjamin Pavard ha timbrato per la prima volta un tabellino con la maglia dell'Inter, in una notte storica e memorabile che non a caso il difensore francese celebra sui social: "Che serata".

Esordisce così il 28 di Inzaghi su Instagram, dove ha espresso ulteriormente tutta la gioia che il risultato della partita di ieri gli ha regalato: "Segnare il mio primo gol a San Siro è stata una sensazione fantastica" ha ulteriormente ammesso, rincarando la dose di entusiasmo alla già eloquente esultanza di ieri sera immediatamente dopo l'inzuccata che ha inchiodato i tedeschi. "Orgoglioso di questa squadra. Continuiamo" ha poi aggiunto, senza dimenticare di abbracciare ulteriormente i compagni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!