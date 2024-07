Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi per quel che riguarda le prime tre giornate del campionato Primavera 1 2024-2025. L'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta debutterà venerdì 16 agosto alle 18 ospitando il Bologna, per poi andare in casa della Lazio domenica 25 agosto con calcio d'inizio alle ore 11. Sabato 31 agosto alle 14.30, infine, impegno interno con la neopromossa Cremonese.

Definiti anche gli impianti di gioco, col Konami Youth Development Centre come campo principale e il Breda di Sesto San Giovanni come stadio ausiliario.

