Con Evanilson squalificato, Sergio Conceicao, alla fine, ha deciso di rilanciare Mehdi Taremi come titolare nella sfida contro il Guimarães, valida per la semifinale di ritorno della Coppa di Portogallo. L'attaccante iraniano, promesso sposo dell'Inter, ha quindi una chance dal 1' dopo quattro mesi, per dare continuità al gol messo a segno nella sfida di campionato con il Famalicão, il suo settimo in tutte le competizione in questa stagione.