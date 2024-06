In attesa condividere lo spogliatoio dell'Inter come compagni di squadra nella prossima stagione, questa sera, a Varsavia, Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu si trovano uno di fronte all'altro nell'amichevole Polonia-Turchia che li vedrà in campo entrambi dal 1', con la maglia numero 10 sulle spalle. Un'occasione per i rispettivi ct di fare le ultime prove generali verso Euro 2024, ma anche per Simone Inzaghi di osservare il presente e il futuro del centrocampo nerazzurro.

